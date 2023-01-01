Лидер Северной Кореи решил значительно увеличить ядерный арсенал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и увеличению ядерного арсенала для противодействия «угрозам» со стороны США на фоне обострения напряженности в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

На заседании правящей Трудовой партии Ким отметил необходимость обеспечить значительную военную силу для защиты суверенитета и безопасности.

Встреча состоялась на фоне роста напряженности из-за вторжения северокорейских беспилотников на территорию Южной Кореи на прошлой неделе и серии ракетных запусков, в частности межконтинентальных баллистических ракет (МБР), осуществленных Северной Кореей.

Ким обвинил Вашингтон и Сеул в попытке «изолировать и задушить» Пхеньян с помощью американских ядерных ударных средств, размещенных в Южной Корее, назвав это «беспрецедентным в истории человечества».

Он пообещал разработать еще одну систему МБР, «основной миссией которой является скорейшее нанесение ядерного контрудара» в рамках плана укрепления ядерных сил страны.

«Сложившаяся ситуация требует приложения удвоенных усилий для наращивания военных мышц… в ответ на тревожные военные шаги со стороны США и других вражеских сил», - говорится в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, Южная Корея стала «несомненным врагом», «зациклившимся на опрометчивом и опасном наращивании вооружений» и враждебных военных действиях.

«Это подчеркивает важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия и призывает к экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны», - сказал Ким, добавив, что это будет основным направлением ядерной и оборонной стратегии до 2023 года.

В рамках плана страна также запустит свой первый военный спутник в кратчайшие сроки, ускорив работу над созданием спутника-шпиона.

Напомним, МАГАТЭ обеспокоено тем, что Северная Корея готовит ядерные испытания.