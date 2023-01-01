Из-за роста напряжения с Сербией: Власти Косово призывают усилить военное присутствие НАТО

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал к усилению присутствия миротворческих сил НАТО в его стране.

Об этом со ссылкой на интервью Курти немецкому изданию WELT сообщает Bloomberg.

«Увеличение численности войск НАТО и военной техники в нашей стране улучшило бы безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан», - сказал Курти.

Правительство Косово, ссылаясь на сосредоточение сербских сил и артиллерии вблизи границы и усиление агрессивной риторики со стороны россии и Сербии, хотело бы увеличить численность KFOR, присутствующего в Косово с 1999 года контингента НАТО, который на данное время насчитывает около 3 800 военнослужащих.

«Увеличение количества солдат в предоставленных НАТО миротворческих силах KFOR поддержало бы наши усилия по обороне», - отметил Курти.

Косово имеет преимущественно этническое албанское население, которое составляет 1,8 миллиона человек, но в нем проживает свыше 100 000 сербов. Напряженность в регионе резко возросла в августе после того, как власти Косово попытались заставить сербское меньшинство перейти на автомобильные номера и личные документы, выданные косовским правительством, а не сербским, которыми они пользуются до сих пор.

Напомним, Сербия и Косово привели свои армии в полную боевую готовность.