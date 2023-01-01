В Минобороны Южной Кореи предупредили, что применение КНДР ядерного оружия «обрушит» режим Ким Чен Инна

В Минобороны Южной Кореи заявили, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима.

Об этом сообщает агентство Yonhap .

"Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Инна, впоследствии он просто обрушится", - говорится в текстовом сообщении министерства.

Также в Южной Корее призвали КНДР немедленно прекратить свои ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, призвав ясно осознать, что такая коррекция курса будет единственным способом улучшить условия жизни своего народа.

Сообщалось, что лидер Северной Кореи решил значительно увеличить ядерный арсенал .