В Германии приступили к производству новых САУ для украинских воинов

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann приступила к производству самоходных артиллерийских установок RCH-155 для украинской армии.

Об этом заявил советник компании Николас Драммонд в Twitter .

Сообщается, что согласно контракту на 216 миллионов евро ВСУ должны получить 18 таких орудий на колесном шасси.

Но ждать скорого получения новой немецкой техники не стоит. Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть в 2025 году.

Напомним, немецкие САУ Gepard оказались эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.