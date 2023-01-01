The Economist дал прогноз главных трендов в жизни мира в 2023 году

Влиятельное британское издание The Economist предложило 10 трендов, на которые стоит обратить внимание в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В 2023 году миру придется находиться в эпицентре непредсказуемости, поскольку на геополитику и безопасность будут влиять война россии против Украины, борьба с инфляцией и рецессией в национальных экономиках, сложности на энергетических рынках и неопределенный постпандемический путь Китая.

Все аспекты жизни мира сосредоточены сейчас вокруг Украины. По мнению The Economist, россия сама загнала себя в тупик, надеясь, что нехватка энергии и политические изменения в США подорвут западную поддержку Украины. Теперь все зависит от того, как развернутся события на поле боя в Украине.

Угроза рецессии. The Economist считает, что последствия повышения процентных ставок с целью сдерживания инфляции, и в целом монетарная политика центробанков станут болезненными для всего мира. При этом в США рецессия будет умеренной, а в странах Европы более жесткой. Бедные страны будут значительно страдать от сильного доллара и как следствие – повышения цен на продукты питания.

Внимание к альтернативной энергетике. Страны мира в основном возвращаются к использованию "грязного" ископаемого топлива из-за многих факторов, прежде всего, сокращения объемов поставок энергоносителей и их значительной стоимости. Но в среднесрочной перспективе война россии в Украине ускорит переход на возобновляемые источники энергии как более безопасную альтернативу углеводородам, поставляемым диктаторскими режимами.

Китайские проблемы народонаселения. Приблизительно в апреле этого года Индия по количеству населения превзойдет Китай. Учитывая, что население Китая, которое сейчас насчитывает примерно 1,43 миллиарда жителей, сокращается и стареет, а экономика страны испытывает значительные сложности, возникает вопрос, сможет ли экономика Китая конкурировать на уровне с американской.

Социально-культурные разногласия США. Разделение американского политикума вместе с электоратом по острым вопросам социально-политического и культурного характера будет углубляться и дальше. При этом еще больший раскол может внести официальное вступление экс-президента Дональда Трампа в президентскую гонку.

Появление новых "горячих" точек на карте мира. Пока россия отвлекается на Украину, конфликты вспыхивают в регионах, относящихся к ее зоне влияния. В то же время Китай может решить, что лучшего времени для решительного шага по Тайваню не будет. В Гималаях может усилиться напряженность между Индией и Китаем. Да и Турция может попытаться захватить греческий остров в Эгейском море.

Изменения в геополитических альянсах. Так, блок НАТО, получивший второе дыхание после начала войны россии в Украине, примет двух новых членов. Саудовская Аравия может присоединиться к Авраамовским соглашениям – формирующемуся сейчас объединению. Среди других группировок с растущим влиянием – Quad и AUKUS (два возглавляемых США клуба, деятельность которых направлена на решение проблемы роста влияния Китая) и I2U2 (форум устойчивого развития с участием Индии, Израиля, ОАЭ и США).

Реванш туризма. Этот тренд после карантина только начинает набирать обороты, однако расходы традиционных путешественников вернутся почти до уровня 2019 года в размере 1,4 трлн долларов. Хотя фактическое количество международных туристических и деловых поездок будет все еще незначительным.

Проверка реальности мета-вселенной. Останется ли в поле зрения пользователей идея работать и развлекаться в виртуальном мире, станет ясно после того, как Apple выпустит свою первую гарнитуру, а Meta решит, стоит ли менять свою стратегию на фоне падения цены ее акций.