Китай вступил в космическую гонку с США и планирует высадить на Луне своих тайконавтов

Лунная гонка между Соединенными Штатами и Китаем становится все более напряженной, и следующие два года могут определить, кто победит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отметил в интервью изданию руководитель NASA Билл Нельсон, Китай может закрепиться на Луне и попытаться доминировать на самых богатых ресурсами участках лунной поверхности или даже не пустить туда США. Такие тревожные комментарии Нельсона обусловила 26-дневная миссия Artemis I, во время которой космическая капсула Orion без экипажа облетела вокруг Луны.

– Эта миссия, которую многие считают успешной, стала первым большим шагом на пути к плану NASA по высадке астронавтов на поверхность Луны, чтобы начать создавать постоянное присутствие человека здесь, что может произойти уже в 2025 году, – объясняет Нельсон.

При этом уверенность исследователям из NASA добавилась после того, как Конгресс принял бюджет космического агентства на полный год. Этот бюджет содержит ключевые компоненты для следующих двух лунных миссий – Artemis II и Artemis III.

Однако на фоне развития лунных программ NASA все большее значение приобретает агрессивная космическая программа Китая, включая недавнее открытие новой орбитальной космической станции. Правительство Китая объявило о цели высадить тайконавтов (космонавтов) на Луну к концу этого десятилетия, а уже в декабре изложило свое видение амбициозных начинаний, таких как строительство инфраструктуры в космосе.

Вооруженные силы США также выражают обеспокоенность по поводу разработки Китаем космических систем, способных угрожать американским спутникам, и бьют тревогу по поводу последствий выхода Пекина в далекий космос. При этом такое соперничество имеет в основе более политическую составляющую. По словам военных, они хотят быть доминирующим государством на Земле, поэтому полет на Луну – это способ показать, что их система работает.

– Если они создадут на Луне инфраструктуру, то потенциально смогут, например, заблокировать связь. Наличие их там не упрощает дела. Существует настоящая обеспокоенность по поводу вмешательства Китая, - предположил Терри Виртс, бывший командир МКС и корабля "Спейс Шаттл".

В свою очередь коммунистическое правительство Китая утверждает, что такие опасения относительно его мотивов в лунных программах безосновательны и искажают обычные и законные космические усилия Китая.