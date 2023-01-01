Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Дамаска, которым пользуется иранская армия

Сирийская армия заявила, что ракетный удар Израиля ненадолго вывел из строя международный аэропорт Дамаска.

Об этом пишут Бабель и Reuters.

Ракета попала в аэропорт в 2:00 по местному времени. В сирийской армии отмечают, что обстрел велся с Голанских высот. По их данным, другие ракеты поразили цели на юге Дамаска и убили двух сирийских военнослужащих. Министерство транспорта заявило, что работники аэропорта убрали обломки, и рейсы возобновятся.

По информации двух региональных источников в разведке, целью ударов был форпост иранских сил «Кудс» и поддерживаемых ими группировок. Форпост якобы расположен вблизи аэропорта.

Сирийский центр мониторинга прав человека сообщает, что Израиль атаковал объекты ливанской группировки "Хезболла" и иранского Корпуса стражей исламской революции. Израиль атаку пока не прокомментировал.

В прошлом году Израиль усилил удары по международному аэропорту Дамаска и другим гражданским аэропортам, чтобы помешать Тегерану поставлять оружие союзникам в Сирии и Ливане, в частности, «Хезболле».