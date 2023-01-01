Шольц поддерживает контакт с путиным, но в Германии признают, что россия не готова прекратить войну

В Берлине не видят готовности кремля к достижению справедливого мира с Украиной, однако контакты с рф поддерживают.

Об этом говорилось на брифинге представителей немецкого правительства, пишет "Укринформ".

- Канцлер и некоторые другие политики в ЕС имеют прямой контакт с президентом путиным. Конечно, есть контакты и на других уровнях, – сказала представитель федерального правительства Кристине Гоффманн.

В свою очередь спикер МИД Германии Кристиан Вагнер отметил, что со стороны россии нет серьезных предложений по мирным переговорам. Это подтверждается, в частности, «жестокой кампанией» по бомбардировке украинских городов в последние дни.

– Такие действия россии говорят сами за себя, – подчеркнул дипломат.

Вагнер также подчеркнул, что условия предстоящих переговоров должен определять Киев. По его словам, Германия стоит на стороне Украины, которая борется не только за свое выживание, но и ценности и мирный порядок в Европе.