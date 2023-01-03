Новый глава МИД Китая выступил за улучшение отношений с США

Новый глава МИД Китая Цинь Ган выступил за улучшение двусторонних отношений с США.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Накануне китайский дипломат поговорил по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В разговоре Ган отметил, что надеется поддерживать "тесные рабочие отношения". В свою очередь Блинкен подчеркнул, что "линии связи будут оставаться открытыми".

Напомним, что Цинь Ган ранее был послом Китая в США. Опрошенные журналистами эксперты также выразили осторожный оптимизм касательно развития отношений Китая и США в 2023 году. В то же время, вопрос Тайваня остается "миной" в отношениях двух стран.