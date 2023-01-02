Япония работает над созданием гиперзвуковой ракеты дальностью 3 тысячи километров

Об этом сообщает Japan Today .

Правительство рассчитывает создать и запустить в серийное производство ракету с дальностью 2000 км к началу 30-х годов. Гиперзвуковая ракета с дальностью 3000 км, которая сможет достичь любой точки КНДР и некоторых районов Китая, должна появиться на вооружении ориентировочно к 2035 году.

Напомним, Япония из-за опасности со стороны Китая удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны.