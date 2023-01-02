Немецкие спецслужбы ожидают, что россия направит в ФРГ новых шпионов вместо 40 высланных «дипломатов»

Руководитель Федерального ведомства по защите конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг заявил, что немецкие спецслужбы прилагают усилия для недопущения в страну новых российских шпионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Хальденванг считает, что интерес российской разведки к Германии не только не угасает, но и растет по мере того, как разворачивается полномасштабное вторжение рф в Украину.

- Нынешний случай (с задержанием шпиона в Федеральной службе внешней разведки Германии) также показывает, насколько реальна опасность российского шпионажа, - добавил Хальденванг.

Глава BfV считает, что россия попытается компенсировать разведывательные возможности, упущенные в результате высылки 40 своих агентов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Берлине, за счет большего количества либо приезжих агентов, либо других подставных лиц.

- Мы прилагаем большие усилия, чтобы предотвратить дальнейший приезд в Германию лиц, которые могут быть связаны с российскими службами, - подчеркнул Хальденванг.

С этой целью, по его словам, федеральное правительство также усилило визовые правила. Кроме того, Германия ожидает массового увеличения российских кибератак и так называемых операций влияния, к которым относятся дезинформационные кампании и другие методы, направленные на влияние на общественное мнение, результаты выборов или политические решения.