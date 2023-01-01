Израиль начал формировать коалицию против Ирана и беспокоится о своей безопасности

Правительство Израиля продолжит любым способом пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В частности, израильские власти для этого намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Report.

- Израиль является единственной страной среди членов ООН, которую открыто призывает уничтожить другое государство – член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала, - заявил министр.

Коэн подчеркнул, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана утратило актуальность.

– На фоне сложившегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся (наряду с укреплением собственного независимого потенциала сил безопасности для каждого возможного сценария) на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов, – заявил министр.

При этом чиновник добавил, что у Израиля вызывают обеспокоенность другие иранские разработки в сфере вооружений.