Израиль начал формировать коалицию против Ирана и беспокоится о своей безопасности

Правительство Израиля продолжит любым способом пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В частности, израильские власти для этого намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана.
Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Report.
- Израиль является единственной страной среди членов ООН, которую открыто призывает уничтожить другое государство – член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала, - заявил министр.
Коэн подчеркнул, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана утратило актуальность.
– На фоне сложившегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся (наряду с укреплением собственного независимого потенциала сил безопасности для каждого возможного сценария) на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов, – заявил министр.
При этом чиновник добавил, что у Израиля вызывают обеспокоенность другие иранские разработки в сфере вооружений.
- Действия Ирана находят отражение не только в его стремлении получить ядерное оружие, но и в проекте ракет большой дальности, развитии беспилотных летательных аппаратов и финансировании международного терроризма, - подчеркнул Коэн.