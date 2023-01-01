Премьер-министр Польши поговорит со Шмыгалем из-за поста Верховной Рады в соцсетях с Бандерой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорит об идеологе украинских националистов Степане Бандере со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Моравецкий заявил, что Польша крайне критически относится к любому прославлению лидера ОУН (б), передает PAP.

На пресс-конференции Моравецкого попросили прокомментировать публикацию 1 января, в день рождения Бандеры, в аккаунте Верховной Рады фотографии главкомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета лидера ОУН (б). По состоянию на вечер 2 января в аккаунтах Рады такого поста нет.

- Мы крайне критично, очень-очень негативно относимся к любому прославлению или даже упоминанию Бандеры, – заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что «здесь не может быть нюансов», и анонсировал поднятие данного вопроса в своем следующем разговоре со Шмыгалем.

Моравецкий назвал Бандеру «идеологом преступных времен, времен войны», когда произошли «эти страшные украинские преступления».