Польша развенчала ложь российских пропагандистов о якобы массовом участии и больших потерях «польских наемников» в Украине

Российская пропаганда продолжает продвигать ложь о якобы массовом участии и огромных потерях среди «польских наемников» в войне в Украине.

Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

«Эта тема - постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность», - говорится в сообщении.

Жарин опубликовал скриншоты российских новостей, в которых кремлевский политолог Алексей Подберезкин заявляет о якобы массовых потерях среди польских добровольцев. В частности, он предложил «отправить тела поляков с фронта в Украине в посольство Польши в Москве».