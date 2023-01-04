Казахский бизнесмен заявил, что в январе в стране была попытка госпереворота, когда Назарбаев хотел сместить Токаева

Протесты в Казахстане в начале прошлого года были попыткой первого президента страны Нурсултана Назарбаева отстранить от власти действующего главу государства Касим-Жомарта Токаева.

Такое мнение в интервью основателю издания Гордон Дмитрию Гордону высказал казахстанский инвестор и меценат, общественный деятель и бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

«Я остаюсь при мысли, что клан Назарбаева хотел снести Токаева. И сейчас правда потихоньку вылезает наружу. В частности, свидетельство бывшего главы Комитета нацбезопасности. Это была попытка государственного переворота. И я считаю, что это дела старого клана – никаких террористов не было. Они просто воспользовались первоначальным толчком народного возмущения, а дальше уже подхватили это дело и попытались содержать власть. Они хотели, чтобы Токаев покинул страну. Но так не произошло, к счастью», – сказал Сейсембаев.

По его словам, сейчас ситуация в Казахстане спокойная, страна развивается.



Как известно, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после победы на выборах в ноябре прошлого года. Он пообещал развивать сотрудничество с россией, Китаем, США и Европейским Союзом.

Тогда после инавгурации Токаева в столице Казахстана также вспыхнули акции протеста.