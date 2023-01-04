Зеленский за день провел четыре международных разговора: «Мы должны сорвать российский сценарий»

Президент Украины Владимир Зеленский в течение среды, 3 января, провел четыре международных разговора.

Об этом он рассказал в своем традиционном вечернем обращении.

Вечером он говорил с премьер-министром Канады.

– И это четвертый международный разговор за сегодня. Премьер-министр Нидерландов, Премьер-министр Британии, Премьер-министр Норвегии. И вот Джастин Трюдо. Мы начали этот год сразу с того, что самое необходимое Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону, – сказал Зеленский.

- Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить их поражение. Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни, – добавил глава государства.

Также Президент Украины прокомментировал уничтожение российскими оккупантами ледовой арены в Дружковке Донецкой области.