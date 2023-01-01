Эрдоган снова поговорит по телефону с путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 января проведет телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным, а также беседу с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого политика Ибрагим Калын телеканалу NTV в эфире, показанном во вторник, 3 января.

Анкара поддерживает интенсивные дипломатические контакты с Москвой и Киевом на уровне глав министерств иностранных дел, обороны, а также руководителей разведслужб - с целью урегулирования в войне рф против Украины, добавил Калын.

Он напомнил, что Турция - единственное государство, которому удалось организовать у себя встречи представителей двух стран за столом переговоров.

Напомним, в последний раз Эрдоган говорил по телефону с путиным и Зеленским 11 декабря прошлого года.