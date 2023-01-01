В Польшу и Литву прибудет армия США для усиления восточного фланга НАТО

Сотни американских транспортных средств прибудут в город Влиссинген на юго-востоке Нидерландов, прежде чем отправиться в Восточную Европу для усиления военного присутствия США на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает Euractiv .

Солдаты Нидерландов помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады через страну с начала января по начало февраля, прежде чем она продолжит свой путь в Польшу и Литву, отмечается в пресс-релизе Министерства обороны Нидерландов.

В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M-1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет опрокинута автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

Армейская бригада США будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

В декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического союза предоставить Украине больше оружия.

«Я призываю союзников делать больше. Это в интересах нашей безопасности, чтобы Украина победила, а (президент россии владимир) путин не победил», - сказал Столтенберг.

За неделю до этого США объявили о выделении почти двух миллиардов долларов дополнительной военной помощи, включая систему противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, десант США тренировался в Румынии в нескольких километрах от украинской границы.