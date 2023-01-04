«Латинская Америка будет у нас в приоритете», - Кулеба об активизации дипломатии

Следующим документом стратегического характера, который примет Министерство иностранных дел Украины в 2023 году, будет Латиноамериканская стратегия.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

– Мы услышали сигнал от бразильской стороны, будем с ними активно работать. Как и с другими странами этого региона. И вообще, в этом году Латинская Америка будет у нас в приоритете. Это последний регион мира, который мы еще основательно "не перепахали", - сказал Кулеба.

Как пояснил министр, визит украинской делегации в Бразилию, где 1 января состоялась церемония инаугурации президента Луиза Инасио Лулы да Силвы, свидетельствует о заинтересованности Украины в перезагрузке украинско-бразильского диалога, придании дополнительного импульса торгово-экономическим отношениям.

Кулеба напомнил, что в МИД уже есть реализуемые Азиатская стратегия и Африканская стратегия. Следующим документом стратегического характера, который утвердит МИД в этом году, будет Латиноамериканская стратегия.