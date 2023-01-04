Режим путина стал посмешищем, а военная мощь рф – это только сказка, - Буданов

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что россия потеряла свой статус мощного военного государства и мира больше не следует его бояться.

Об этом Буданов сказал в интервью ABC News, пишет Українська правда.

– россия больше не является военной угрозой для мира, это просто сказочка.

По словам главного разведчика, режим путина "является посмешищем для всех". российские войска практически полностью вовлечены в защиту территорий, которые они все еще занимают в Украине, и это ненадолго.

Единственной проблемой, по мнению Буданова, остается российский ядерный арсенал "и неконтролируемый режим" путина. Это может привести весь мир к осознанию необходимости денуклеаризации россии или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом.