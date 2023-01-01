Новый премьер Израиля хочет пересмотреть внешнюю политику и плотно заняться Ираном

Израиль пересмотрит свой подход к реализации внешней политики и станет действовать более активно, в том числе в отношении Ирана.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Израиль будет вести «активную, энергичную, ответственную и национальную политику» вместо прежнего «бездействия». В частности Нетаньяху анонсировал противодействие радикальному исламу в регионе.

Отдельно израильский премьер заявил о планах помешать Ирану закрепиться в Сирии и сорвать создание иранского ядерного арсенала.

«Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы», - заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль начал формировать коалицию против Ирана и беспокоится о своей безопасности.