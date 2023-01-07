Тайвань собирается запустить аналог Starlink – собственную сеть спутников, чтобы противостоять Китаю

Тайвань планирует запустить собственные спутники на низкую околоземную орбиту по аналогии со Starlink Илона Маска, чтобы защититься от потенциального нападения со стороны Китая.

Об этом пишет Financial Times, передает "Бабель".

Тайвань ведет предварительные переговоры по привлечению средств с несколькими инвесторами внутри и за пределами страны. Космическое агентство Тайваня под названием TASA хочет выделить из существующего спутникового подразделения отдельный проект.

– Мы смотрим на российское вторжение в Украину и на то, как успешно был использован Starlink, – сказала министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг.

Она добавила, что система также будет поддерживать телефонную связь и видеоконференции и вспомнила в этом контексте ежедневные обращения Президента Украины Владимира Зеленского. По словам Тан, для того, чтобы новый проект TASA заработал, понадобится «несколько лет».

Среди инвесторов, к которым обратились за финансированием, была Draper Associates – венчурная компания Кремниевой долины, которая была первым инвестором в SpaceX и Tesla.