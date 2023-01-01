В россии из-за проблем с бюджетом собираются сделать с крупным бизнесом «мобилизацию доходов»

российское правительство из-за проблем с государственным бюджетом собирается увеличить финансовую нагрузку на крупный бизнес.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распоряжение премьер-министра россии Михаила Мишустина, сообщает Лига.net.

Мишустин предлагает провести "мобилизацию доходов", собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Документ также предлагает высокие дивиденды из государственных компаний – не менее 50% чистой прибыли.

Источники агентства, знакомые с предложением, утверждают, что, по крайней мере, часть денег, которые хотят собрать из крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов.

Решение о размере дивидендов или единовременном сборе еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год. Также Мишустин поручил оптимизировать расходы вне сферы обороны и безопасности, которые должны сэкономить не менее 150 млрд рублей.

Кроме того, документ предусматривает выделение 175 млрд. рублей ($2,4 млрд.) на организацию депортации 100 тысяч человек из Херсонской области. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что рф не очень-то надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.