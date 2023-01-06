США ввели санкции против иранских разработчиков дронов и ракет, использующих американские детали

США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, считающейся крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании AIO, занимающейся разработкой баллистических ракет.

Об этом сообщает NV со ссылкой на Минфин США.

Включение руководства QAI в список санкций Минфин США объяснил тем, что разработанные компанией дроны Mohajer-6 россия использует при ведении боевых действий на территории Украины. В список санкций был добавлен также и «псевдоним» QAI – Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, под которым, как отметили в Минфине США, иранская компания скрывалась от санкций, введенных против нее еще в 2013 году.

Введение ограничений предусматривает арест активов подсанкционных лиц и подконтрольных им находящихся в юрисдикции США юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций в их интересах. Нарушители запрета могут попасть под вторичные санкции.

- Мы будем и дальше использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить путина оружия, - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. - Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БПЛА и баллистических ракет.

Напомним, что в иранских дронах были обнаружены американские и украинские комплектующие.