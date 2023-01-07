Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера

Палата представителей США с пятнадцатой попытки избрала лидера Республиканской партии США Кевина Маккарти 55-м спикером.

После длительных дискуссий политику наконец-то удалось получить необходимые голоса собственных коллег по партии, которые раньше отказывались голосовать за него, сообщает CNN.

Голосование прошло после полуночи в субботу, 7 января, по местному времени. В итоге за Маккарти проголосовали 216 из 428 членов Палаты представителей Конгресса. В частности, его кандидатуру поддержали почти все представители республиканцев, кроме шести.

За лидера Палаты представителей Демократической партии Хакима Джеффриса проголосовали 212 конгрессментов.

Это был 15-й тур голосования с начала процесса избрания спикера Палаты представителей во вторник, 3 января.

Маккарти стал первым спикером за столетие, который занял свой пост после более чем одного голосования для избрания.

Республиканская партия имеет лишь незначительное большинство в палате – 222 республиканца по сравнению с 212 демократами.

Одной из ключевых уступок Маккарти во время длительных прений было одобрение правила, которое позволило бы любому отдельному члену Конгресса вызвать вотум недоверия ему или любому будущему спикеру.

57-летний Маккарти, впервые избранный в Палату представителей в 2006 году, сменит на посту спикера демократа Нэнси Пелоси. Маккарти представляет Калифорнию и раньше был лидером меньшинства в Палате представителей. Он уже пообещал начать многочисленные расследования в отношении президента Джо Байдена и его администрации.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с россией, но не согласен выписывать, по его словам, «безлимитный чек». Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора с помощью Киева – это не означает ее уменьшения, и процедурно может его замедлить.