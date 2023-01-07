В Пентагоне заявили, что США работают над расширением помощи ВСУ от союзников

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что его страна будет продолжать убеждать своих союзников в необходимости наращивания военной помощи Украине.

Об этом сообщил Пентагон.

«Остин подтвердил приверженность поощрению союзников и партнеров к дополнительному предоставлению систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных возможностей для поддержки Украины», - говорится в сообщении.

Остин отметил, что помощь будет предоставляться «столько, сколько нужно».

Также американский министр побеседовал с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт: обсудили пути усиления помощи Украине в преддверии встречи Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне. Ллойд высоко оценил решение Германии предоставить Украине батарею ПВО Patriot и боевые машины пехоты Marder.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине еще вооружение на 1,8 миллиарда долларов, в том числе системы Patriot.