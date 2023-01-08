россия и Турция договорились реабилитировать Асада

россия, Турция и ОАЭ договорились реабилитировать президента Сирии Башара Асада.



Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, власти Турции, которые в 2011 году поддержали оппонентов Асада, готовятся признать сирийского президента легитимным главой государства и наладить дипломатические и торговые связи.

В то же время Анкара требует, чтобы Дамаск не дал курдским формированиям, поддерживаемым США, создать автономную область на севере страны, граничащей с Турцией. ОАЭ, в свою очередь, надеются также ограничить влияние Ирана в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность встречи с сирийским коллегой «ради обеспечения мира в Сирии». Турецкий лидер заявил, что его встреча с Асадом может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, россии и Сирии, которая состоится после переговоров министров обороны трех стран, состоявшихся в конце декабря в москве.