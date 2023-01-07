Партия проевропейского экс-премьера Болгарии провалила попытку сформировать правительство

Проевропейская партия «Продолжаем изменения» бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в пятницу отказалась от мандата на формирование правительства после того, как парламент отказался утверждать ее правительственную программу.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

За проект правительственной программы, предложенный партией Петкова, проголосовали только 63 болгарских депутата – «Продолжаем изменения» и их младший партнер по коалиции, «Демократическая Болгария». Против выступили 114 законодателей – блок ГЭРБ экс-премьера Бойко Борисова и пророссийская партия «Возрождение». Остальные три политические фракции, включая социалистов, воздержались во время голосования.

В результате «Продолжаем изменения» объявили, что в понедельник вернут мандат на формирование правительства президенту Румену Радеву, после чего тот уже в третий раз должен передать его политической силе. Если и эта попытка провалится, Болгарию ждут очередные досрочные выборы – пятые за последние два года.

Предыдущую попытку сформировать правительство Радев поручил блоку ГЕРБ, который более месяца предлагал объединиться вокруг кабинета технократов. Лидер ГЭРБ Борисов, к которому в политикуме относятся неоднозначно, не раз подчеркивал, что не будет претендовать на должность премьера.

Но, наконец, его усилия оказались тщетными, и в декабре парламент отклонил предложенный блоком Борисова внепартийный состав правительства.

Болгария находится в политическом беспорядке с лета 2020 года, когда тысячи болгар вышли на улицы в знак протеста против правления Борисова, обвиняя его в неспособности бороться с коррупцией и сговоре с влиятельными местными олигархами.

Борисов, управлявший страной более десяти лет, прежде чем потерял власть в 2021 году после протестов, выиграл выборы 2 октября, но его партия ГЕРБ не смогла обеспечить поддержку большинства для функционирующего кабинета.

Несостоятельность Болгарии сформировать правительство в нынешнем составе парламента может поставить под угрозу ее планы присоединиться к еврозоне в 2024 году. Это также задержит крайне необходимые реформы, направленные на борьбу с коррупцией на высоком уровне, и может помешать эффективному использованию миллиардов евро из фондов восстановления ЕС.