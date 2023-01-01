СМИ: В Беларусь направили очередной эшелон российских военных

В ночь на субботу, 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими оккупантами в составе около 700-800 человек.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

В сообщении группы отмечается, что «через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал спецэшелон с 15-ю пассажирскими вагонами».

В Беларуси он прибыл на железнодорожную станцию Витебск, в вагонах находился личный состав ВС рф в количестве около 700-800 человек.

Этот эшелон точно повторил маршрут предыдущего, который, как выяснилось после уточнения данных, также прибыл в Витебск ночью 6 января и привез около 700-800 человек.

Таким образом, за последние два дня в Витебск могло быть переброшено не менее 1400-1600 российских военных.

«Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС рф, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины», - отмечает Беларускі Гаюн.

Напомним, что ранее ГУР предположило, что россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и в Беларуси.