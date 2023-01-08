Данилов заявил, что россия может предложить «корейский вариант» перемирия, предусматривающий раздел Украины

Российская федерация может предложить «корейский вариант» для перемирия, предусматривающего раздел Украины.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального марафона «Единые новости».

– Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условно «38 параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это «38 параллель», - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, заместитель руководителя администрации президента россии дмитрий казак встречается с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что россияне готовы на уступки, чтобы зафиксировать имеющийся на сегодня статус-кво и заставить Украину к перемирию.

В то же время Данилов подчеркнул, что во время недавней встречи представители Кореи отмечали, что установление разделения Корейского полуострова на две части по 38 параллели стало ошибкой: уступки в 1950-х гг. по завершению войны между Северной и Южной Кореей выливаются в проблемы.

Напомним, после новогодних бомбардировок россия заявила, что якобы на сутки прекратит обстрелы на Рождество. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя российское «перемирие», заявил, что «кто поверит мерзости, убивающей детей?».

Аналитики ISW считают, что президент россии владимир путин объявлением рождественского перемирия хочет повредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.