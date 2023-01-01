Скибицкий заявил, что ВСУ сделают все возможное, чтобы победа Украины над россией была в 2023 году

Украинские воины сделают все возможное, чтобы завершить войну между Украиной и россией в текущем году. Главной целью является выход к границам нашей страны в 1991 году.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью Corriere della Sera.

«Мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы добиться завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в россии и будет ли экономическое давление оставаться высоким», - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что это также зависит и от того, останется ли международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

На вопрос, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, Скибицкий ответил, что главной целью является выход к границам 1991 года и добавил: «Поэтому да, конечно, и Мелитополь».

Напомним, когда президент Зеленский поздравлял украинцев с праздниками, то заявил, что это год нашей победы.