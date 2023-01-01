В США отбыла тюремный срок одна из самых «вредоносных» шпионок в истории Штатов

В США освободили после более чем 20 лет заключения Ану Монтес – одну из самых известных шпионок времен Холодной войны, которых поймали Штаты.

Об этом сообщает BBC-Украина.

65-летняя Монтес почти два десятилетия шпионила в пользу Кубы, работая аналитиком в Разведывательном управлении Министерства обороны США. После ее ареста в 2001 году официальные лица заявили, что она почти полностью разоблачила операции американской разведки на острове. Один чиновник сказал, что она была среди самых "вредоносных шпионов", которых когда-либо поймали в США.

После ареста Монтес обвинили в раскрытии четырех американских шпионов и множества секретных материалов. Ее приговорили к 25 годам тюремного заключения, а вынесший приговор судья обвинил ее в том, что она поставила под угрозу "нацию в целом".

Однако, в отличие от других высокопоставленных шпионов, пойманных во время Холодной войны, Монтес руководилась идеологией, а не личной выгодой. Она согласилась работать на кубинскую разведку частично из-за своей оппозиции к деятельности администрации Рейгана в Латинской Америке. Она, вероятно, была возмущена поддержкой США контрас в Никарагуа – правой повстанческой группы, подозреваемой в совершении военных преступлений и других зверств в стране.

Сначала к ней обратился сокурсник из Университета Джона Хопкинса в 1984 году после того, как она выразила возмущение действиями США в Никарагуа. Позже ее познакомили с агентом кубинской разведки, и во время ужина в Нью-Йорке она "без колебаний согласилась работать через кубинцев, чтобы помочь Никарагуа".

После поездки в Гавану в следующем году на учебу она присоединилась к Разведывательному управлению, где впоследствии стала старшим аналитиком по вопросам коммунистического правительства острова. В течение почти двух десятилетий она каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона и посылала им на пейджер закодированные сообщения со сверхсекретной информацией. Она получала свои приказы с помощью коротковолнового радио.

Ее задержали в сентябре 2001 года после того, как сотрудники разведки США получили информацию о том, что государственный служащий шпионит в пользу Кубы.

Монтес будет оставаться под наблюдением в течение пяти лет после освобождения, а также будут мониторить ее пользование интернетом.