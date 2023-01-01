Украинский омбудсмен встретится с российской «коллегой», чтобы обсудить освобождение пленных

Украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец через несколько дней встретится в Турции с омбудсменом россии москальковой.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Главный вопрос, который будем обсуждать – это возвращение домой наших героев и героинь. Отдельно будем поднимать вопрос о возвращении гражданских заложников, которых россия массово задержала на временно оккупированных территориях и не отпускает домой”.