Украинский омбудсмен встретится с российской «коллегой», чтобы обсудить освобождение пленных

Украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец через несколько дней встретится в Турции с омбудсменом россии москальковой.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
“Главный вопрос, который будем обсуждать – это возвращение домой наших героев и героинь. Отдельно будем поднимать вопрос о возвращении гражданских заложников, которых россия массово задержала на временно оккупированных территориях и не отпускает домой”.
“Планы амбициозные. Мы ведь не знаем, как себя будет вести российская сторона. Однако предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос. Замечу, что гражданских, согласно Женевским конвенциям, мы не можем обменивать. Мирных граждан рф должна отпустить!” – отметил Лубинец.