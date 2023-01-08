Италия не спешит передавать Украине системы ПВО SAMP/T, но США пытаются ускорить этот вопрос

Правительство Италии еще дорабатывает шестой пакет оборонной помощи Украине, после чего о нем будет проинформирован парламент.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Ansa.

– Мы также обсуждаем с французами усовершенствования с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа, – сказал Таяни.

Ранее СМИ сообщали, что США призывают Италию как можно скорее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, прежде всего комплексы SAMP/T итальянско-французского производства.

На политическом уровне обещание передать Украине эти ЗРК было предоставлено еще несколько недель назад, но правительство Италии пока не утвердило решение об этом в очередном шестом декрете о военной помощи Украине.

SAMP/T имеет ограниченные возможности против баллистических ракет, но является мощной системой против самолетов, беспилотников и крылатых ракет и, таким образом, способна защитить даже такой крупный город, как Киев.

У Рима есть пять батарей SAMP/T и одна – обучающая, не имеющая машины с пусковыми установками. Предыдущее итальянское правительство во главе с Марио Драги хотело передать Украине именно учебную батарею, которую несколько месяцев модернизировали для борьбы с баллистическими ракетами.