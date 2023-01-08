В Армении задержали более 100 протестующих возле российской военной базы

Полиция Армении разогнала акцию протеста, организованную «Национальным демократическим полюсом» возле 102-й военной базы рф в Гюмри. Как сообщают сами организаторы, задержаны более 100 человек.

Об этом пишет The Insider.

Протестующие потребовали открыть заблокированный Азербайджаном Лачинский коридор – единственную дорогу, связывающую Армению с Нагорным Карабахом. Дорога находится в зоне ответственности российских “миротворцев”.

- Мы требуем от так называемых миротворцев открыть коридор, за работу которого они отвечают. путин действует в связке с Турцией и Азербайджаном против Армении, а премьер Никол Пашинян не защищает интересы нашего народа, - заявили в партии.

На акцию люди пришли с плакатами «Долой русско-турецкую оккупацию» и «Требуем миротворцев ООН в Арцахе». Полиция перекрыла подходы к базе и задержала протестующих.

Из-за блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе началась гуманитарная катастрофа, заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян. Армения обвиняет в этом Азербайджан, а тот, в свою очередь, возложил вину на российских “миротворцев”.