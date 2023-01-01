28 китайских самолетов ворвались в зону ПВО Тайваня

Во время военных учений 28 самолетов Китая залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом сообщает Reuters.

Командование армии Китая заявило в воскресенье поздним вечером, что его силы организовали «совместное патрулирование боевой готовности и реальные боевые учения» в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня, сосредоточившись на наземных ударах и морских атаках.

Согласно заявлению Китая, целью учений была проверка общих боевых возможностей и «решительное противодействие провокационным действиям внешних и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня».

Министерство обороны Тайваня заявило, что за предыдущие 24 часа оно обнаружило 57 китайских самолетов и четыре военно-морских судна, действовавших вокруг острова, в том числе 28 самолетов, залетевших в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Некоторые из этих 28 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальный буфер между двумя сторонами. В числе самолетов были истребители, а два ядерных бомбардировщика пролетели к югу Тайваня.

Напомним, как почти 50 китайских истребителей пересекли линию разграничения с Тайванем.