Генсек ОБСЕ не поддерживает исключение рф из организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид считает, что членство россии в организации все еще имеет смысл.

Об этом она сказала в интервью Welt.

По словам Шмид, сохранение дипломатических каналов открытыми не означает, что есть согласие.

«В любом случае, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что для россии есть смысл оставаться членом ОБСЕ», - сказала она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить рф из ОБСЕ, учитывая агрессивную войну россии.

«Однажды нам снова понадобятся каналы связи», - сказала на это Шмид.

По ее словам, ОБСЕ - единственная организация по безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности. ОБСЕ возникла из конфронтации времен холодной войны и была основана странами с очень разными интересами, которые, тем не менее, хотели предотвратить эскалацию, пояснила она.