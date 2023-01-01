В Чехии одного из фаворитов президентской гонки оправдали по делу о мошенничестве – это произошло накануне выборов

Пражский суд оправдал бывшего чешского премьер-министра Андрея Бабиша по делу о незаконном использовании субсидии в 2 миллиона евро от ЕС.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд вынес Бабишу оправдательный приговор, в то время как прокурор требовал три года условно и штраф в 10 миллионов крон (около 417 тысяч евро).

Бабиша обвиняли в том, что он незаконно получил субсидию ЕС на строительство центра Stork's Nest. Сам политик заявил о своей невиновности. Он отметил, что обвинения против него были политически мотивированы.

В то же время Бабиш является одним из фаворитов на предстоящих выборах президента, которые должны пройти 13-14 января. Бабиш занимал должность премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год.