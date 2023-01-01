Нардеп Аксенов сложил депутатский мандат – ранее он избрался в ВР, будучи гражданином россии

Скандально известный народный депутат Украины Андрей Аксенов написал заявление о сложении депутатского мандата. Известно, что на момент довыборов в парламент на одном из округов Донецкой области в 2021 году он уже имел российское гражданство.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Это тот самый Аксенов, который имел российский паспорт на момент избрания депутатом. Он был мэром города Доброполье, представителем партии «Порядок» и победил на довыборах в парламент в 50-м округе Донецкой области, состоявшихся 28 марта 2021 года», – написал Гончаренко в своем Telegram.

Он также обратил внимание на то, что в Украине следует принять меры, чтобы в высший законодательный орган не могли попадать граждане страны-агрессора.

«Как вообще человек, который имел российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог там быть 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр», - заметил Гончаренко.

Известно, что Аксенов подал заявку на получение российского паспорта 21 июня 2014 года, а уже 25 июня получил его.