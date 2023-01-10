Швеция будет готовить гражданских «резервистов» на случай войны – медиков и спасателей

Правительство Швеции намерено восстановить гражданскую военную обязанность на фоне полномасштабной войны россии против Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, пишет Лига.net.

В 2010 году такая служба была отменена. Кабмин страны обратится в Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям с указанием подготовить программы обучения для людей, которым предложат работать в муниципальных службах экстренной помощи в случае войны (если они не хотят проходить военное обучение).

– Опыт Украины рисует очень четкую картину, поскольку аварийно-спасательные службы сталкиваются с серьезной нагрузкой. Учитывая ситуацию с безопасностью, это будет срочная мера по укреплению общей обороноспособности, - пояснил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

В 2017 году Швеция решила вернуть призыв на военную службу, а в мае 2022 года подала заявку на вступление в НАТО вместе с соседней Финляндией.