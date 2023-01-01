рф перегоняет в Беларусь на ремонт расконсервированную военную технику

Военно-промышленный комплекс России не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации вооружения и военной техники, поэтому перемещает его остатки в Беларусь.

Об этом заявил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет Зеркало недели.

По его словам, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей из России в Беларусь для обучения войск, снято с длительного хранения. Для восстановления боеспособности требуется время, а также значительные силы и средства.

– Известно, что к работам по восстановлению военной техники привлекаются белорусские военнослужащие, – отметил он.

Комментируя анонсированные в Беларуси совместные российско-белорусские военные летные учения, которые будут проходить с 16 января по 1 февраля, начальник штаба заверил, что Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с этими действиями.