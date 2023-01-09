Украина официально просит Грузию направить Саакашвили на лечение в любую страну Европы

Украина официально обратилась к властям Грузии с просьбой о передаче ей или любой другой европейской стране гражданина Украины и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом в интервью грузинскому 1TV сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет Зеркало недели.
- У Президента Украины Владимира Зеленского есть четкая позиция – в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили, – сказал Подоляк. – Наша официальная позиция – передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны России точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его непосредственно в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя оказать в Грузии.
Подоляк пояснил, что это официальная позиция Украины, о которой не раз заявлял Президент Владимир Зеленский и другие представители Украины. По словам Подоляка, его личная позиция более радикальная по сравнению с официальной.
- Я думаю, что правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно пытало своего президента в тюрьме. Вот так это смотрится для меня. Даю простой совет, без вмешательства, говорю им прямо – представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии, той партии, которая почему-то так любит россию, не поступайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами. Оптимальный вариант – передайте человека в любую страну, – сказал Подоляк.