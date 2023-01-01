НАБУ объявило в розыск депутата от «Слуги народа» Маргариту Шол

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Верховной Рады Маргариту Шол из фракции политической партии Слуга народа.

Об этом сообщает НАБУ.

Уточняется, что Шол не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой – около 5 миллионов гривен.

Ей объявили о подозрении по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса – декларирование ложной информации.

Справка

Маргарита Шол родилась в Мариуполе Донецкой области. Окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Доверенное лицо Владимира Зеленского на выборах 2019 года. Бухгалтер. Работала бухгалтером в ГКИ «Украинский институт стальных конструкций им. В. М. Шимановского».

Напомним, как судью ВАСУ, которая не задекларировала недвижимость в Киеве на ₴8 миллионов, объявили в розыск.