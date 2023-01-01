В Болгарии депутаты от пророссийских партий требуют признать неконституционным закон о военной помощи Украине

Конституционный суд Болгарии проверит на соответствие конституции страны закон о военной и военно-технической помощи Украине, на основе которого София будет передавать Киеву оружие.

Об этом сообщают Vestі, ссылаясь на пресс-службу суда.

Дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий - «Возрождение» и Болгарская социалистическая партия (БСП). Они требуют признать неконституционным решение парламента от 9 декабря о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.

Докладчиком по делу будет судья Янаки Стойлов, который, как отмечают болгарские СМИ, много лет был депутатом БСП и тесно связан с партией.

Сразу после того, как закон о военной помощи Украине вступил в силу, глава болгарских социалистов Корнелия Нинова заявила, что депутаты обратятся в Конституционный суд с требованием проанализировать закон.

Президент Болгарии Румен Радев, комментируя это обращение, а также отказ ветировать закон, заявлял, что вето не может изменять тексты уже заключенного международного договора, а обращение в Конституционный суд после ратификации такого договора невозможно.

Ранее сообщалось, что Болгария впервые направит военную помощь Украине после того, как болгарский парламент утвердил список вооружения 9 декабря.