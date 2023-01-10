В США начнут производство для Украины систем Vampire, сбивающих дроны

В США компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины. Они помогут ВСУ уничтожать вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации компании, стоимость контракта составляет 40 миллионов долларов.

"Мобильная система VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины выявлять и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника", - говорится в сообщении.

С помощью VAMPIRE Украина сможет оградить свою гражданскую инфраструктуру от атак россиян, добавляют в L3Harris.

Согласно контракту с Министерством обороны компания установит комплексы VAMPIRE на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.

Контракт предусматривает поставку компанией L3Harris 14 систем VAMPIRE, причем четыре системы будут поставлены к середине 2023 года, а еще десять – к концу 2023 года. Эти системы вошли в пакет международной военной помощи Украине на 3 миллиарда, который анонсировали в августе.