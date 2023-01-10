Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши

Среди иностранных политиков лидерами симпатий для украинцев президенты Польши и США – Анджей Дуда и Джо Байден.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «ИНФО САПИЕНС» по заказу Центра «Новая Европа», сообщает «Европейская правда».

Президент Польши уже второй год является лидером общественных симпатий в Украине – ему доверяют 87% граждан (для сравнения в 2021 году этот показатель составлял 52%).

Далее следуют президент США Джозеф Байден (79%) и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (73%).

В целом можно говорить о существенном росте доверия к зарубежным лидерам по сравнению с 2021 годом.

Примечательно, что новый глава британского правительства Риши Сунак занимает четвертую позицию – ему доверяют 64% украинцев.

Путин и Лукашенко – зарубежные лидеры, которым украинцы уже второй год не доверяют больше всего – 97% и 94% респондентов.

Большая часть украинцев не доверяет также Си Цзиньпиню (73%) и Виктору Орбану (69%) – по сравнению с 2021 годом произошел рост недоверия к этим лидерам в три раза.

Украинцы также стали меньше доверять Реджепу Тайипу Эрдогану (уровень недоверия вырос на 27 п.п.) и Эммануэлю Макрону (на 14 п.п.).

В 2022 году уровень доверия к зарубежным лидерам зависит от того, какие заявления делают эти лидеры по поводу российско-украинской войны и какую помощь оказывают их страны.

Опрос проводился с 16 по 25 декабря 2022 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.