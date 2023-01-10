Министерство иностранных дел Германии приехало в Харьков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 января приехала в Харьков. Она стала первой представительницей немецкого правительства с 24 февраля, посетившей восток Украины.

Об этом идет речь на сайте МИД Германии.

«Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми люди, особенно здесь, на востоке страны, сталкиваются каждый день. Этот город также является символом невероятной стойкости и мужества украинцев», - отметила министерша.

Она рассказала, что прибыла в Харьков по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Бербок отметила, что хочет получить представление о ситуации в Харькове и послушать держащихся на фоне холодной войны жителей.