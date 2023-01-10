Министерство иностранных дел Германии приехало в Харьков

Об этом идет речь на сайте МИД Германии.
«Этот город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми люди, особенно здесь, на востоке страны, сталкиваются каждый день. Этот город также является символом невероятной стойкости и мужества украинцев», - отметила министерша.
Она рассказала, что прибыла в Харьков по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Бербок отметила, что хочет получить представление о ситуации в Харькове и послушать держащихся на фоне холодной войны жителей.
«Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», - сказала Бербок и заверила, что Германия продолжит поставлять Украине оружие.