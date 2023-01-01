В Швеции предупредили об угрозах инфраструктуре энергетики и связи со стороны россии

Глава Агентства внутренней безопасности Швеции (SAPO) Шарлотта фон Эссен заявила, что ожидает от россии усиления деятельности, угрожающей шведской национальной безопасности в таких сферах, как телекоммуникации и энергетика.

Об этом, как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP, фон Эссен заявила на последний, третий день конференции организации «Общество и безопасность» в городе Сален.

По словам главы SAPO, к сферам, «где есть основания быть особенно бдительными в противодействии шпионажу и диверсиям», относятся телекоммуникационная, энергетическая и транспортировка «критически важных материалов», не уточнив, что подразумевается под последним.

«С российской стороны есть заинтересованность в препятствовании работе этих сфер. Это секторы, где атаки против Швеции могут нанести вред и остальной Европе», – подчеркнула она.

SAPO прогнозирует, что россия для осуществления операций влияния будет все больше использовать «неофициальные платформы, такие как российская диаспора, институты и компании в Швеции».

Также там заметили распространение теорий сговора и антигосударственных месседжей, что «в долгосрочной перспективе рискует подорвать доверие к институтам общества, процессу принятия решений политиками и легитимности государства».