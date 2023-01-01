Зеленский лишил гражданства Медведчука, Казака, Деркача и Кузьмина

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства кума Путина Виктора Медведчука и других скандальных украинских политиков.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, пишет Левый Берег.

Также Зеленский лишил гражданства Украины Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

«Четверо – на выход. Указ подписан сегодня вечером. Публиковаться, как всегда в таких случаях, не будет. Проблема только в том, что все четверо не в Украине давно», - объяснила отсутствие Указа на сайте Президента Украины редактор издания Соня Кошкина.