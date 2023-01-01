В Херсонской области создана еще одна военная администрация

10 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Бехтерях Херсонской области.

Документ опубликован на сайте главы государства.

«Во исполнение закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю образовать Бехтерскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области», – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Алексея Баткалова. Бехтери находятся на левом берегу реки Днепр недалеко от побережья Черного моря.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в Херсонской области, 27 октября – еще 20, 19 декабря – военную администрацию в Новой Каховке, 2 января 2023 года – в Олешках.

